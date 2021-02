Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 2.644 de infectari cu coronavirus, 247 dintre acestea fiind din Timiș. 65 de pacienți Covid-19 au murit in acest interval de timp, toți cu comorbiditați. Sunt 958 de persoane la ATI, numar in creștere. Au fost efectuate 31.645 de teste la nivel național.

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 3.048 de infectari cu coronavirus, 257 dintre acestea fiind din Timiș. 79 de pacienți Covid-19 au decedat in acest interval de timp. Sunt 55 de persoane la ATI, numar in creștere. Au fost efectuate 33.784 teste la nivel național.

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, marți, 12 ianuarie, au fost confirmate 3.697 de noi infectari cu coronavirus, 225 dintre acestea fiind din Timiș. 156 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.073 pacienți in stare grava, internați…

- La nivel național, in ultima raportare transmisa de autoritați, luni, 11 ianuarie, au fost confirmate 1.987 de noi infectari cu coronavirus, 158 dintre acestea fiind din Timiș. 71 de pacienți cu Covid-19 au pierdut lupta cu virusul, in ultimele 24 de ore. Sunt 1.083 pacienți in stare grava, internați…

Numarul cazurilor de COVID confirmate in Romania a ajuns la 654.007, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise miercuri, 6 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 6,333 de cazuri noi COVID-19, iar la ATI sunt 1.288 de pacienți.

- Un numar de 5.231 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in urma efectuarii a 17.530 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- Noul coronavirus a curmat peste 10.000 de oameni in Romania, de la debutul pandemiei pana in prezent. In ultimele 24 de ore 131 de decese s au inregistrat la nivel national, din majoritatea judetelor din tara.Pana astazi, 10.047 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS ndash; CoV ndash; 2 au decedat.…