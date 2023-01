Vinerea verde s-a vestejit Transportul in comun este una dintre cele mai importante conditii pentru o inalta calitate a vietii in orase. Peste tot in lumea civilizata se fac eforturi ca odata cu cresterea nivelului de confort si eficienta a transportului public sa se reduca treptat aglomeratia si poluarea create in orase de autoturismele personale. La Iasi insa, o initiativa firava in acest sens a fost abandonata. Tocmai pentru ca este un serviciu vital al orasului care nu poate fi ignorat de nimeni, transportul public a fost mereu in vizorul opiniei publice fiind vesnic subiect de critici sau de de ironii. Iata bunaoara… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

