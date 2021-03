Stiri pe aceeasi tema

- „Vinerea verde”, sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, este o campanie a Ministerului Mediului, care incurajeaza utilizarea transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice in scopul reducerii poluarii si, implicit, a emisiilor de carbon. Ministrul Mediului, Tanczos Barna,…

