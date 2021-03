Stiri pe aceeasi tema

- „Vinerea verde”, sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, este o campanie a Ministerului Mediului, care incurajeaza utilizarea transportului alternativ de catre angajatii din institutiile publice in scopul reducerii poluarii si, implicit, a emisiilor de carbon. Ministrul Mediului, Tanczos Barna,…

- Conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale are in vedere reinnoirea parcului auto al institutiei cu masini electrice in viitorul apropiat, a transmis, vineri, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. "Salut initiativa Ministerului Mediului de a institui Vinerea Verde in Romania, incepand…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania ”Vinerea Verde”, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului…

- Premierul Florin Cițu se alatura campaniei Ministerului Mediului "Vinerea Verde - Stop! Azi, mașina sta pe loc" și spune ca nu este o noutate sa mearga pe jos: "Daca ninge, imi iau o geaca".

- Propunerea Ministrului Mediului: „Vinerea Verde”, ziua in care lasam mașina acasa Tanczos Barna a explicat ca aceasta campanie va incepe chiar de la finalul acestei saptamani și va fi una voluntara. Astfel, șefii de instituții din Romania vor avea datoria de a-și informa angajații despre aceasta campanie,…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat ordinul privind interzicerea pescuitului sturionilor din apele teritoriale romanesti pe o perioada nedeterminata, a anuntat acesta vineri. Ministrul a mai spus ca analizele facute de specialistii institutiei pe care o conduce arata ca speciile de sturion sunt…

- Primarul municipiului Sighișoara, Iulian Sirbu, a anunțat prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facbook, facuta in data de 23 februarie, ca in acea data a participat la o intalnire dintre conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) și Comitetul Director al Asociației Municipiilor…

- Barna Tanczos , ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat astazi intr-o conferința de presa susținuta la Craiova ca problema impaduririlor este una generala la nivel national, dar pentru zona de sud a tarii este nevoie de un program bazat pe studii stiintifice prin care sa fie oprit fenomenul…