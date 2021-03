Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania ”Vinerea Verde”, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a lansat campania „Vinerea Verde! Stop! Azi, mașina sta pe loc!” prin care se va introduce etapizat un plan de masuri prin care autoturismele personale sa fie inlocuite de biciclete, trotinete electrice, mașini electrice sau mersul pe jos, de cat mai mulți romani.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va efectua vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, va efectua vineri, 19 februarie, o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar cu titlu gratuit pentru Republica Moldova, constand in echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe directorul executiv al Autoritatii Europene a Muncii (ELA), ambasadorul Cosmin Boiangiu, context in care a exprimat sprijinul Romaniei pentru operationalizarea completa si pentru functionarea eficienta a ELA, care isi va transfera…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. „In contextul pandemiei de COVID-19, constat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Oficialul american s-a evidentiat printr-o relatie buna cu guvernarea liberala de la Bucuresti, dar si prin atacurile la adresa PSD, despre…