- Mii de pensionari nu mai fac fata facturilor uriașe la energie si gaze. In acest context, in ședința de Guvern de azi s-a discutat pe tema pachetului de ajutor social in care se va reanaliza legea salarizarii si a pensiilor, demers care, potrivit ministrului Muncii, va dura aproximativ 120 de zile. Intrebat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cel care a participat la lucrarile Conferinței „Reziliența sistemelor de sanatate ale Uniunii pentru a promova cooperarea la scara europeana”, a recunoscut ca pandemia de Covid-19 a pus la pamant, practic, sistemul nostru de Sanatate. Reprezentantul Guvernului…

- Medicul chirurg Lucian Fodor, demisionat de la Spitalul Județean Cluj, la finalul lunii decembrie 2021, a explicat ca și-a dat demisia pentru ca a fost harțuit.Demisia ”nu a fost de pe o zi pe alta. Problema este veche de un an de zile, de cand noua conducere a Spitalului Clinic Județean Cluj a decis…

- Sistemul de invațamant romanesc face adesea obiectul criticilor aspre ale unui numar ingrijorator de mare de parinți. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile oferite in multe dintre școli și licee, de atitudinea și prestația profesorilor slab pregatiți și, finalmente, de rata scazuta de promovabilitate…

- Vor fi majorari in sistemul public de pensii, a declarat Marius Budai, ministrul propus pentru portofoliul Muncii, in cadrul audierii sale din comisiile parlamentare, precizand ca vor creste si alocatiile si salariile.

- Guvernul britanic a anuntat marti ca toti angajatii din sistemul public de sanatate din Anglia vor fi obligati sa fie vaccinati impotriva COVID-19 pana la 1 aprilie 2022, transmite AFP si Reuters. Dupa o consultare pe acest subiect, 'am ajuns la concluzia ca toti cei care lucreaza in NHS (serviciul…

- Cursurile scolare se reiau astazi cu prezenta fizica, acolo unde proportia vaccinarii anti-COVID a personalului didactic depaseste 60%. Specialistii amendeaza acest criteriu, considerandu-l arbitrar, in conditiile in care procentul necesar pentru imunitatea de grup in mediul urban pentru tulpina Delta…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a vorbit despre variantele luate in calcul de autoritati in vederea eliminarii pensiilor speciale. Aceasta susține ca deși se dorește eliminarea pensiilor specale, acest lucru nu se poate realza dn cauza componentei de contributivitate. „In materie de pensii speciale,…