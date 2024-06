11 iunie 1948 – Marea naționalizare. Ziua in care 8.894 de intreprinderi industriale și miniere, de transport, bancare și de asigurari au fost trecute din proprietate privata in patrimoniul statului. Au ramas destul de puține informații despre naționalizare adunate din amintirile celor ce au trait acele vremuri. Mulți dintre ei nu voiau sa pastreze in memorie aceste de momente, alții se temeau sa vorbeasca despre ele. Drama, durere și suferința. Oameni care au pierdut peste noapte, tot ce agonisisera mai multe generații sau munca de o viața. Ziua de 11 iunie 1948 a intrat in calendarul realizarilor…