- Irina Begu (75 WTA) a fost invinsa, vineri, de rusoaica Daria Kasatkina (37 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-7 in primul tur al turneului de tenis WTA 1000 de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 2.549.105...

- Irina Begu (30 de ani, 75 WTA) joaca astazi in primul tur pe tabloul principal la Caja Magica impotriva Dariei Kasatkina. Meciul va fi in format liveSCORE pe GSP.ro, in jurul orei 12:00, și va fi televizat de Digi Sport 2. Irina Begu vine dupa doua victorii in calificari, cu Stefanie Voegele și Anna…

- Simona Halep (3 WTA) a castigat de doua ori turneul de la Madrid, in 2016 si 2017. De asemenea, constanțeanca a disputat si alte doua finale, in 2014 și in 2019. Turneul de la Madrid este organziat de Ion Țiriac. Pentru a afla programul cu ce adversare și de la ce ora vor juca Simona Halep, Sorana Cirstea…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a aflat ora de start a meciului cu Sara Sorribes Tormo (24 de ani 46 WTA), contand pentru primul tur al turneului de la Madrid. Partida va avea loc vineri, in jurul orei 15:00, liveTEXT pe GSP.ro. Halep și Sara Sorribes Tormo s-a duelat și la Roland Garros 2020, in primul…

- Simona Halep și Sorana Cirstea și-au aflat adversarele din Turneul de la Madrid. Evenimentul, care incepe joi, este organizat de Ion Țiriac si are premii totale de peste 2 milioane si jumatate de euro. Simona Halep, care a ajuns deja Madrid, debuteaza in turneu impotriva jucatoarei din Spania, Sara…

- Irina Begu a reusit sa o invinga pe rusoaica Ana Kalinskaya, cu 4-6, 7-6 (4), 6-0, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid. Romanca a obtinut victoria dupa doua ore si 21 de minute. Begu, care a incheiat cu 6 asi si 4 duble greseli,…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea si-au aflat, marti, adversarele din prima runda a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, care va debuta joi. Halep (29 ani, 3 WTA), a treia favorita, va debuta contra unei jucatoare spaniole, Sara Sorribes…