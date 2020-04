Vinerea Mare este sarbatorita de crestinii ortodocsi, anul acesta, pe 17 aprilie. Cunoscuta si ca Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca sau Vinerea Patimilor, aceasta este o zi de doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Iisus Hristos, Mantuitorul lumii. In aceasta zi se face pomenire de sfintele, mantuitoarele si infricosatoarele Patimi ale Mantuitorului. Este ultima vineri din Postul Pastilor si, potrivit traditiei, este zi de post negru, adica nu se bea decat apa toata ziua. Conform traditiei, in Vinerea Mare nu este bine sa mananci urzici si nu e bine sa…