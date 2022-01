Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca in zece zile Romania va intra pe un trend descrescator al acestui val pandemie, estimand ca saptamana viitoare vom depasi 40.000 de cazuri zilnic. Rafila a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa, la ce sa ne asteptam in zilele urmatoare avand…

- „Ma bucur ca la nivelul CNCAV s-a luat decizia de schimbare a strategiei de vaccinare cu incercarea de a ajunge la categorii vulnerabile, era bine sa se intample cu mult timp in urma, dar e bine ca se intampla și acum. Important e sa trecem de acest val despre care cred eu ca este ultimul important…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- „Numarul bazal de reproducere, care masoara numarul de persoane imbolnavite intr-un anumit moment. (...) In momentul de fața este 1,25, a scazut in ultimele 8 zile, paradoxal. De la 1,87 la 1,25. Dar avem alta provocare: scurtarea incubației bolii, aceste cicluri de 5 zile la celelalte variante. S-a…

- Medicul epidemiolog Emilian Popovici este optimist in legatura cu evoluția epidemiei de COVID-19 in urmatoarele luni in Romania, insa nu este convins ca pandemia se va incheia in 2022. Intrebat daca pandemia se afla la final, Emilian Popovici a afirmat ca nu poate spune asta, insa „pot sa spun cu siguranța…

- Medicul Octavian Jurma a declarat ca cel mai probabil varful valului 5 al pandemiei va fi atins la inceputul lunii februarie, cand s-ar putea inregistra intre 25.000 si 30.000 de cazuri zilnic. Cercetatorul precizeaza ca noul val a venit in tara noastra cu o saptamana mai devreme decat aratau previziunile…

