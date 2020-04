Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vor calatori in Grecia vor avea nevoie de un ”pasaport de sanatate”, care sa ateste ca nu au coronavirus, a declarat ministrul elen al Turismului, Haris Theocharis, citat de site-ul Greek City Times.

- La data de 9 aprilie a.c., prim-ministrul Antonio Costa a declarat, pe baza informațiilor furnizate de echipa științifica a Direcției Generale de Sanatate, in urma consultarilor cu președintele Marcelo Rebelo de Sousa, cu partidele politice parlamentare, cu ministrul educației și cu reprezentanții școlilor…

- Ministrul german de externe Heiko Maas si-a exprimat regretul fata de lipsa de solidaritate aratata de alte tari din Uniunea Europeana care nu preiau minori blocati in taberele de refugiati din Grecia, relateaza miercuri dpa. "In afara de Luxemburg, suntem singura tara care este dispusa sa preia copii",…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai…

- Romania este al șaptelea mare producator de leguminoase din Uniunea Europeana, arata datele Eurostat, cu toate ca producția variaza semnificativ de la un an la altul, potrivit Agerpres.ro. In anul 2016, productia de leguminoase a Romaniei a fost de aproximativ 99.000 de tone, in 2017 s-a triplat pana…

- Brexitul are loc oficial vineri, 31 ianuarie 2020, pentru britanici, adica in noaptea de vineri spre sambata, pentru romani. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord iese din Uniunea Europeana, urmand schimbari importante pentru romanii care locuiesc sau vor sa se stabileasca...