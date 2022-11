Stiri pe aceeasi tema

- Media salariala pe piata imobiliara a urcat la 4.000 de lei, in conditiile in care un agent de vanzari castiga, in medie, 3.500 de lei pe luna, in timp ce salariul unui property manager poate ajunge la 24.000 de lei, potrivit indexului salarial realizat de o platforma de recrutare online. Fii…

- Randamentul eurobondurilor Romaniei la 10 ani a depașit, recent, pragul de 8%, fața de valori sub 2% in urma cu 3 ani, in condițiile in care pentru țari din regiune, precum și pentru economii majore, cum ar fi Germania, saltul a fost sensibil mai redus, arata o analiza Colliers. Fii la curent…

- Capitala Romaniei se afla pe locul al doilea in clasamentul care masoara grandul de accesibilitate al apartamentelor in randul capitalelor europene si pe primul loc la nivelul celor mai mari orase din tara, arata datele Indexului Imobiliar Kiwi Finance. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In plina explozie a prețului la construcții, frații Paval, proprietarii Dedeman, intra tare pe piața imobiliara din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Numarul tranzactiilor de apartamente și case a inceput sa scada din primavara acestui an, pe fondul costurilor mari cu energia, scumpirii materialelor de construcții și a combustibililor, la care se adauga și creșterea costurilor asociate creditelor ipotecare, spun consultanții companiei Colliers.…

- Preturile petrolului au scazut joi cu aproximativ 2 dolari pe baril din cauza comertului volatil, investitorii pregatindu-se pentru posibila revenire pe pietele globale a exporturilor de petrol iraniene si din cauza temerilor ca cresterea ratelor dobanzilor in SUA ar slabi cererea de combustibil,…

- Efectele inflației se resimt pe piața apartamentelor noi din București, unde se inregistreaza creșteri de prețuri intre 10-22% in T2 2022 fața de T2 2021, arata o analiza a imobiliare.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pretul mediu de tranzactionare a locuintelor a depasit 100.000 de euro in semestrul 1 din acest an, inregistrand o crestere cu aproximativ 10% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata compania RE/MAX Romania, parte a grupului mondial de real-estate si franciza numarul 1 la nivel global…