Vine valul 5! Suntem mai bine pregătiți? Toți experții spun raspicat faptul ca va exista un val 5 al pandemiei de coronavirus. In unele țari, a și ajuns deja. Exista un decalaj al transmiterii, iar Romania se va afla fața in fața cu acest al cincilea val la mijlocul lunii ianuarie. Virusul a suferit o noua mutație. Oamenii de știința au numit aceasta noua forma a virusului Omicron. Dar, dincolo de faptul ca i-au dat un nume, deocamdata nu se pot trage concluzii privind agresivitatea acestei noi manifestari. Singurul lucru știut este ca se propaga cu o repeziciune mai mare decat variantele anterioare și ca organismul vaccinat rezista… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

