- Prima ședința de Guvern a cabinetului Nicolae Ciuca va avea loc joi seara, dupa votul de investitura din Parlament. Urmatoarea ședința va fi chiar vineri dimineața, pentru rectificarea bugetara, extrem de urgenta. Joi seara, pe 2 decembrie, dupa depunerea juramantului, va avea loc ședinta de guvern…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Florin Cițu, președintele PNL, a anunțat, marți, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis liderilor PSD și USR un document prin care propune incheierea unui armistițiu pentru susținerea unui guvern minoritar pana in primavara anului viitor. “Propunerea PNL este simpla: sa avem un guvern cu puteri…

- PNL a decis, intr-o ședința de urgența, marți, sa propuna PSD sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR cu premier Nicolae Ciuca, pentru doar 3 luni. Acest armistițiu politic ar fi rediscutat dupa cele trei luni. Conform unor surse politice, PSD nu ar dori sa susțina un guvern minoritar, nici chiar pentru…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor are discuții, vineri dimineața, la sediul PNL, cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, dar și cu președintele PNL Florin Cițu, pentru reimparțirea portofoliilor din Guvern. Joi dupa-amiaza, Hunor s-a intalnit la Guvern cu Cițu, pe același subiect, dar ședința nu s-a soldat…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- Masca de protecție redevine obligatorie in spații deschise. Ordinul comun al ministrului sanatații și al ministrului afacerilor interne, care impune purtarea maștii in spații deschise, a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial. Ministrul sanatații și ministrul afacerilor interne au emis, marți,…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise in localitațile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat, miercuri, un document pentru completarea…