Vine valul 5. Cât de pregătit este spitalul mobil de la Letcani? Spitalul modular de la Letcani este pregatit sa intampine un nou val pandemic. Cu doar cateva saptamani in urma, in interiorul spitalului rasunau senzorii care avertizau asupra concentratiei prea mari de oxigen, iar personalul era nevoit sa stea cu usile de acces deschise, ca sa elimine orice pericol de incendiu. Acest lucru a pus la incercare sistemul de incalzire, care a functionat continuu la maxim. Ca urmare, conducerea Asociatiei Euronest, proprietara spitalului, a dispus o verificare a instalatiei de incalzire, inclusiv a celei de ventilatie. Alina Popa, directorul executiv al Euronest,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

