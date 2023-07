Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Timișoara a decis ca palmaresul istoric al „Științei”, cuprins intre 1948 și 1991, ii revine CS Universitații Craiova FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, a anunțat oficial ca va face apel la ICCJ. Astfel, echipei lui Mihai Rotaru ii revine palmaresul din perioada de aur a „Științei”:…

- Curtea de Apel Timișoara a decis faptul ca CS Universitatea Craiova este este continuatoarea de drept a Universitații Craiova. Aceasta decizie vine in procesul cu FCU Craiova 1948 (Craiova lui Mititelu).In urma acestei decizii, CSU Craiova Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului…

- In urma cu sapte ani, pe 31 mai 2016, procurorii DIICOT Timișoara și ofițeri de poliție judiciara DGA au descins in forta la Stamora-Moravita retinand peste 50 de politisti de frontiera, sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, luare si dare de mita, contrabanda și complicitate…

- Dosarul unei duble crime intre afgani, judecat in prima instanța la Tribunalul Arad și ajuns in apel la Curtea de Apel Timișoara, arata cum lucreaza traficanții de migranți pentru care Timișoara este un adevarat hub

- Patronul celor de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, a avut un discurs furibund la adresa lui Sorin Carțu (67 de ani), președintele rivalei locale, CSU Craiova, și lui Mihai Rotaru, finanțatorul acestei echipe. In cadrul unei conferințe de presa in care l-a prezentat pe noul antrenor al echipei, Joao…

- In urma perchezițiilor domiciliare de ieri au fost identificate și ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 10 telefoane mobile, 3 laptopuri, 1 token, 1 card bancar, 14.650 euro, mostre de materiale – țesaturi textile, precum și mai multe inscrisuri cu valoare probatorie. Potrivit polițiștilor…

- Tribunalul Timiș a pronunțat in 9 mai 2023 o noua sentința in dosarul medicului Eugen Poșiar de la Spitalul Militar Timișoara, acuzat de corupție. Tribunalul s-a mai pronunțat o data in acest caz, dar Curtea de Apel Timișoara a dispus rejudecare

- O profesoara de la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” din Lugoj a fost condamnata la noua luni de inchisoare, dupa ce, in urma cu cativa ani, a batut un elev, relateaza publicația locala Lugojinfo.ro. Sentinta, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, este definitiva. Pedeapsa a fost majorata de la 4 la…