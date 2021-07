Stiri pe aceeasi tema

- Incep sa se inmulteasca si in Romania cazurile de infectare cu tulpina Delta a coronavirusului. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu si medicul infectionist Catalin Apostolescu au dat informații despre evoluția acestor cazuri in tara noastra. Avem 89 de cazuri in Romania, doua dintre…

- Vorbim de 6-7-8 saptamani in care am putea sa nu avem probleme din cauza variantei Delta, a declarat, vineri seara, la Digi24, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Varianta delta „se raspandește foarte repede, aceasta este principala caracteristica ce o diferențiaza de tulpinile precedente.…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca vaccinarea este singura solutie in privinta pandemiei de COVID-19 si s-a declarat convins ca Ministerul Sanatatii va fi pregatit pentru un val patru. „Inca din timpul valului trei si pe partea de final a valului trei, am spus foarte clar ca nu vom renunta…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Botoșani, ca Romania nu ar trebui sa se confrunte cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, in conditiile in care populatia se vaccineaza și ca va milita pentru ca „economia sa ramana deschisa”, informeaza Agerpres. „Daca ne vaccinam, nu ar trebui sa…

- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira, scrie Digi24 . Anunțul…

- Beatrice Mahler revine in atenția cetațenilor cu un avertisment ingrijorator pentru Romania. Pentru ca tulpina Delta poate determina o creștere rapida a cazurilor de Covid-19, managera de la „Marius Nasta”, atrage atenția asupra riscurilor pe care persoanele nevaacinate le au. Din pacate, in Romania…

- Varianta indiana a virusului SARS-CoV-2 (Delta) are toate caracteristicile pentru a deveni dominanta si in Romania la sfarsitul verii si de a aduce un nou val epidemic, al patrulea, in conditiile in care romanii – in special cei de la sate – au un interes scazut in ceea ce priveste campania de vaccinare.