Vine sau nu sfârșitul pandemiei? Ce spune Adriana Pistol Noua varianta Omicron, aparent mai blanda, a dus la o serie de speculații cu privire la sfarșitul pandemiei, astfel ca tot mai mulți specialiști sunt invitați sa raspunda daca se apropie sau nu sfarșitul pandemiei de COVID-19. Suntem la doi ani de pandemie Epidemiologul Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatații, considera ca am putea face primii pași spre normalitate, daca nu vor aparea tulpini mai severe și daca vom continua sa ne vaccinam și sa respectam masurile recomandate. „Eu am fost intotdeauna mai precauta in a ma exprima ca se va termina pandemia, in schimb, sunt, intr-adevar,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

