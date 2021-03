Vine primăvara în weekend. Temperaturi complet neașteptate la finalul săptămânii Elena Mateescu, director ANM , a declarat miercuri, la Antena 3, ca temperaturile scazute se mențin pana vineri. Apoi vine primavara, cu temperaturi de pana la 24 de grade. ”Pana atunci va fi o vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada. Maximele nu vor depași maine și poimaine 8,9-10 grade Celsius, insa de sambata și mai ales duminica vremea va intra intr-un proces de incalzire. Daca la inceput in special in zona de sud a țarii acolo unde vom inregistra mai ales duminica 17-18 grade, ultimele zile din prima luna a primaverii vor fi generoase din punctul de vedere al regimului de temperaturi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

