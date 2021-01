Vine PRIMĂVARA. ANM a spus când se încălzește vremea Vremea se va mentine deosebit de rece in toata tara, anunta specialistii ANM. Pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger iar temeperaturile minime vor ajunge chiar sub minus 18 grade. Dar de la mijlocul saptamanii, vremea se incalzeste. Valul de frig care s-a napustit asupra Romaniei va mai persita cateva zile. Mai exact, de miercuri, vremea se va mai incalzi, astfel ca, temperaturile vor ajunge pana la 10 grade Celsius la sfarsitul acestei saptamani. ''Mai avem de traversat inca o noapte foarte rece, cu temperaturi izolat sub - 18 grade in Maramures, Transilvania si in nordul si centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- frigMeteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (11 – 24 ianuarie) o vreme in racire accentuata in intreaga tara, chiar geroasa, cu valori termice minime ce vor cobori pana la -18 grade Celsius, in Transilvania, dar si cu precipitatii ce se vor semnala in aproape tot intervalul analizat,…

- Valul de frig care a pus stapanire pe mai multe țari din Europa va lovi și țara noastra. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de sambata noapte, de la ora 23:00, incep ninsorile și vor urma trei zile de viscol și polei. Elena Mateescu, directorul general al ANM a avertizat, la Digi…

- Meteorologii anunta vreme calda in urmatoarele zile. La munte sunt asteptate precipitatii mixte, in timp ce in zonele joase vor predomina ploile. In prima zi de Craciun sunt asteptate maxime de 15 grade Celsius. In prima zi de Craciun, vineri, 25 decembrie, vremea se va mentine deosebit de calda in…

- Prognoza meteo ANM pentru perioada 9 – 22 noiembrie! Dupa ce ne-am bucurat de temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada, meteorologii ne spun cum va fi in continuare vremea in noiembrie 2020. Dupa un weekend cu soare și temperaturi nu foarte scazute, meteorologii ne spun daca vremea in…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vor fi innorari și local va ploua slab cu o probabilitate mai mare ziua in sud-vest, iar noaptea in vest și nord-vest. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile cu totul izolat. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE In Țara Valorile termice vor fi in creștere fața de noaptea anterioara, chiar semnificativa in nord, centru și sud. Cerul va avea innorari, iar local și temporar va ploua in Maramureș, Transilvania și Oltenia, pe arii mai restranse in Muntenia și Moldova și…

- PROGNOZA METEO SAMBATA Deși valorile termice diurne vor fi in scadere ușoara fața de ziua anterioara in jumatatea de nord-vest a țarii, vremea va fi in continuare calda, deosebit de calda in sud și sud-est. In regiunile intracarpatice și la munte cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile se…

- Vremea se incalzește ușor in urmatoarele zile in județul Alba. Sunt anunțate temperaturi maxime de 18-19 grade Celsius, soare și nori. La munte sunt posibile ploi scurte. Duminica se racorește din nou. La munte vor fi temperaturi maxime de 8-13 grade la Oașa, respectiv 12-15 grade la Arieșeni. Va prezentam…