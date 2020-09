Vine POTOPUL în Prahova: ALERTĂ de cod portocaliu pe mai multe râuri Hidrologii au emis vineri o atentionare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din Prahova, valabila de la ora 9.30 pana la 16.00, relateaza Mediafax. Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundație pe raurile din bazinele hidrografice: Doftana – bazin amonte S.H. Teșila, Teleajen – bazin amonte S.H. Valenii de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

