- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei – Yambol si Burgas – unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Traian Basescu a sustinut in discursul sau ca motiunea nu are sanse sa treaca astazi, poate doar cu „salvatorul Ponta", afirmand ca este nevoie de un Guvern cu care sa nu ne fie rusine, deoarece preluarea presedintiei UE in va mai reveni Romaniei abia peste 14 ani. "Dragi colegi, in mod categoric,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, in plenu reunit, ca, daca Guvernul nu va fi demis prin motiunea opozitiei, mai bine sa il demita PSD. El se intreaba cum va putea premierul Dancila sa stea alaturi de cancelarul austriac pentru a stabili liniile strategice pentru urmatoarele 18 luni in Europa.…

- Rosselkhoznadzor (Autoritatea Federala Sanitara Veterinara din Rusia) a introdus restrictii temporare cu privire la importurile de porci vii, carne de porc si produse continand carne de porc din Romania, ca urmare a epidemiei de pesta porcina, informeaza Itar Tass. "Decizia a fost luata din cauza inrautatirii…