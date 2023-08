Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pești morți plutesc in zona lacurilor de la Gheorgheni. Fenomenul s-a repetat și in primavara acestui an. Deja s-au lansat in spațiul public mai multe speculații, ba ca ar fi vorba despre poluare, o ipoteza puțin probabila, ori lipsa oxigenului din apa iși spune cuvantul. Imaginea este oricum…

- Pe toata perioada desfașurarii festivalului Untold de la Cluj-Napoca, polițiltii rutieri clujeni, cu sprijinul Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane și efectivelor din cadrul altor inspectorate de poliție județene, au efectuat activitați de monitorizare și control al…

- In fiecare an, in perioada 17 iulie-24 august, se desfașoara ploaia de meteoriți Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cosmice ale anului.In acest an, apogeul ploii de meteoriți va avea loc in noaptea de 13 august, atunci cand Pamantul va trece prin cea mai densa zona a traseului cometei…

- Echipa U14 de la clubul Șoimii Campia Turzii va fi prezenta in perioada 15-16 iulie 2023 la turneul „Therme Sand Heroes” Juniors Beach Rugby Cup, competiție organizata de Federația Romana de Rugby și Therme Bucharest. Echipele vor folosi pe perioada turneului 5 jucatori și 7 rezerve. Organizatorii au…

- Urmeaza trei zile caniculare potrivit ANM. Caldura excesiva va cuprinde toata țara in zilele de 4,5 și 6 iulie. In intervalul menționat disconfortul termic va fi in creștere in regiunile sudice și estice, astfel incat indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge și local va depași pragul critic de…

- Perioada vacanței i-a surprins pe mulți romani, dornici de calatorii in strainatate, cu prețurile ridicate la biletele de avion. Fenomenul e insa global, dupa cum explica portalul specializat Viatravelers , care prezinta principalele motive pentru scumpirea accelerata a curselor aeriene in perioada…

- Judecatorii și procurorii de la instanțele și parchetele din țara, inclusiv din Cluj, au anunțat ca de miercuri vor intra in greva pe termen nelimitat și ca vor protesta impotrica intenției coaliției PSD-PNL de a modifica modul de acordare a pensiilor speciale. Coaliția de guvernare PSD-PNL a anunțat…

- S-a stabilit data oficiala a Festivalului Internațional de Teatru Turda (FITT Turda), care in acest an va ajunge la cea de-a VII-a ediție. ”????Este oficial! Ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Teatru Turda va avea loc in perioada 29 iunie – 03 iulie 2023! ????Datorita procesului amplu de…