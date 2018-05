Stiri pe aceeasi tema

- Dupa minivacanța de 1 mai romanii se intorc miercuri, la serviciu, insa la finalul acestei luni, vor avea inca o minivacanța de trei zile. La finalul lunii mai, romanii vor avea inca o zi libera, cand vor fi Rusaliile, care se va lipi la weekend. Mai exact, a doua zi de Rusalii pica luni, 28 mai și…

- Pentru cei care vor sa plece din București in minivacanța de 1 mai, CFR Calatori a venit cu o vestea proasta. Nu mai exista locuri in trenuri nici macar in picioare, deși s-a promis sumplimentarea lor special pentru aceasta minivacanța. Sambata dimineața (28 aprilie), nu mai era niciun loc in trenurila…

- Site-ul de pariuri britanic, William Hill, a anunțat lista numelor cotate cu cele mai mari șanse de a fi alese de cuplul regal pentru cel mai nou membru al familiei lor. Ducesa de Cambridge a nascut astazi un baiat, al treilea copil al cuplului regal, iar Arthur este numarul 1 pe lista. Apoi urmeaza…

- Ziua de 30 aprilie va fi libera. Guvernul a decis in ședința de azi ca și ziua de luni, 30 aprilie, sa fie libera. Decizia vine pentru a face ”punte” cu data de 1 mai. Ziua de 30 aprilie va fi recuperata, insa, in 5 mai sau prin prelungirea programului de lucru pana in 11 mai. (FOTO informateca.ro)

- In 2018, ziua de Rusalii in calendarul ortodox pica duminica, 27 mai, iar luni, 28 mai, este liber legal. In aceeași saptamana, vineri, romanii au din nou liber pentru ziua de 1 iunie. Daca autoritațile vor lua o decizie in acest sens, romanii ar putea avea o vacanța de 9 zile. Sarbatoarea de Rusalii…

- Din acest an, romanii au mai multe zile libere de Paste. Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, a devenit zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, potrivit unui act normativ intrat in luna martie a anului curent in vigoare. Așadar, salariații se vor bucura, pentru prima oara, de…

- Programul Rabla 2018 are o data exacta de incepere. Prin acesta iți poți cumpara o mașina mai ieftina. AFM (Administrația Fondului pentru Mediu) a confirmat ziua din care te poți inscrie ca sa vezi daca ești eligibil. Pentru Rabla 2018, prima de casare ramane la 6.500 de lei. Aceasta va fi acordata…

- Se schimba istoria sportului: Germania a batut Canada și e in finala Jocurilor Olimpice de iarna 2018 la hochei pe gheața. Ce legaturi au romanii cu jucatorii eroi ai nemților. Fara jucatorii din NHL (reprezentanții ligii rofesionista nord-americana nu s-au ințeles cu IIHF – care, in 2014, platea 11.000.000…