- Al Wasl, formatia antrenata de Laurentiu Reghecampf, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, de echipa Bani Yas, pregatita de Daniel Isaila, in prima etapa a campionatului din Emiratele Arabe Unite, potrivit news.ro.Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie…

- Daniel Isaila a schimbat echipa in aceasta vara. Dupa doua sezoane in Arabia Saudita, la Al Hazm, fostul selecționer al naționalei U21 a trecut in Emirate, la Bani Yas, echipa care se afla pe locul 9 in momentul intreruperii campionatului precedent. Debutul noului sezon este unul perfect. A caștigat…

- Al Wasl, formația antrenata de Laurențiu Reghecampf, a pierdut 1-4 cu Bani Yas, echipa pregatita de Daniel Isaila, in prima etapa din Emiratele Arabe Unite. Daniel Isaila a schimbat echipa in aceasta vara. Dupa doua sezoane in Arabia Saudita, la Al Hazm, fostul selecționer al naționalei U21 a trecut…

- Laurențiu Reghecampf (45 de ani) a explicat, in direct la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de ce fotbaliștii romani nu iși pot face loc in echipa pe care o antreneaza acum in Emiratele Arabe Unite, Al Wasl. „Acolo se dorește cu totul altceva. Este vorba doar de calitate, nu de o raspundere in plus.…

- Al Wasl, echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf (44 de ani), a caștigat meciul din Cupa Ligii impotriva lui Al-Wahda FC, scor 2-1. Echipa araba l-a avut pentru prima data pe banca tehnica pe Basarab Panduru (49 de ani), in postura de antrenor secund. Dapa ce a semnat cu Al Wasl, echipa din Emiratele…

- Laurențiu Reghecampf, antrenor in Emiratele Arabe Unite, la Al Wasl, crede ca Gigi Becali poate obține chiar și 15 milioane de euro in schimbul lui Dennis Man, Florinel Coman sau Florin Tanase. Reghecampf, antrenorul cu care FCSB a obținut cele mai importante performanțe din istoria recenta, condiționeaza…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au o casnicie perfecta. Intre cei doi nu exista niciodata scene de gelozie, iar de probleme financiare chiar nu poate fi vorba. Amandoi caștiga foarte mulți bani din activitațile pe care le au in fotbal. Reghe este antrenor la Al Wasl, in Emiratele Arabe Unite,…

- Anamaria Prodan (47 de ani) și-a petrecut vacanța la Cannes, pe Coasta de Azur. Impresara a postat un fragment liric pe care i l-a dedicat Laurențiu Reghecampf (44 de ani). Laurențiu Reghecamf are și o latura poetica. Soția sa, Anamaria Prodan, l-a dat de gol. Antrenorul celor de la Al-Wasl i-a dedicat…