Vine, în sfârşit, prima zăpadă la Iaşi: Unde să sunaţi dacă plecaţi la drum Si precipitatiile se vor inmulti cantitativ, incepand din noaptea de vineri spre sambata. Dupa ploaia de alaltaieri, urmeaza o repriza de lapovita si ninsoare, dar fara sa se depuna strat consistent. Este posibil sa apara in schimb poleiul, pe mai multe sectoare de drum. Daca urmeaza sa plecati la drum sau daca va intoarceti spre Iasi din vacanta de Craciun, ar fi util sa retineti cateva numere de telefon. Informatii privind starea drumurilor natio (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa. “Am fost solicitati (miercuri – n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa…

- Un cutremur a avut loc in ziua de Craciun, la doar 2 kilometri adancime, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Ora producerii a fost 7,05, in apropierea municipiului Iași. Magnitudinea – 3,1 pe scara Richter. Este al treilea cutremur din luna decembrie 2019,…

- Sfarșit crunt pentru un barbat, in dimineața de Craciun. A fost izbit de un autoturism, in Calea Șagului din Timișoara, iar in urma impactului și-a dat ultima suflare. Un barbat in varsta de 62 de ani a murit azi-dimineața, pe Calea Șagului din Timișoara, cand incerca sa traverseze strada printr-un…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele 11 luni din 2019 cu 30,01%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 95.019, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 11.544 de…

- Noul prefect a tinut sa se asigure in primul rand ca pregatirile pentru sezonul rece sunt „in grafic", respectiv ca activitatile de deszapezire se vor derula fara probleme in caz de nevoie si ca serviciile de incalzire comunitara functioneaza normal. In acest sens, Marian Grigoras a convocat ieri Comitetul…

- ”Ninge cu flori de lumina” este titlul concertului pe care Fuego il va susține la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” din Deva, miercuri, 4 decembrie 2019, la ora 19:00. Evenimentul face parte dintr-un turneu național, dedicat sarbatorilor de iarna, pe care artistul il desfașoara in luna decembrie.…

- Potrivit DRDP Iași, din cauza ninsorii șoseaua este uda, iar temperatura era luni seara de 1 grad Celsius. „Pe sectorul de drum menționat, DRDP Iași acționeaza cu o autobasculanta dotata cu lama și raspanditor de material antiderapant", au anunțat reprezentanții DRDP Iași pe pagina de Facebook…

- *** Restaurant Time Out angajeaza ospatar. Relatii la telefon 0757 097 290. *** WEST OIL ANGAJEAZA lucratori -gestionari statie distributie carburanti. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Relatii la telefon 0741332595. *** Societate comerciala…