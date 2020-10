Vine iarna: Vânt puternic, în rafare, cod portocaliu și ploi Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o avertizare cod portocaliu de vant puternic in județele montane, dar și doua coduri galbene de ploi și intensificari ale vantului in jumatate dintre județe. Specialiștii suțin ca in anumite zone vantul va atinge 130 km/h. Cod galben de intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica: 13 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 21:00. In intervalul menționat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 90…100 km/h, cu precadere in zona inalta a Carpaților Meridionali și Orientali. Temporar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu de intensificari puternice ale vantului Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de intensificari puternice ale vântului, pentru zone montane din 21 de judete. Astfel, pe parcursul zilei de marti,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBENInterval de valabilitate: 13 octombrie, ora 10:00 - 13 octombrie, ora 21:00Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica In intervalul menționat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste…

- Vor fi intensificari ale vantului in Transilvania, Muntenia, Dobrogea si Moldova cu viteze de peste 70hellip;80 km h.Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o atentionare tip Cod Galben care va intra in vigoare in aceasta dimineata la ora 09.00 si va dura pana la ora 21:00;Specialistii spun…

- Județul Cluj, sub avertizare meteo cod galben. Avertizarea intra in vigoare pe 13 octombrie, ora 09:00 și expira in aceeași zi la ora 21:00. In intervalul menționat, vantul va sufla tare la munte, cu rafale de peste 100…130 km/h, cu precadere in zona inalta a Carpaților Meridionali și Orientali. Temporar…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare COD PORTOCALIU de instabilitate atomosferica accentuata și ploi abundente pentru mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, valabil pana in data de 27 septembrie, ora 3.00. Astfel, in intervalul 26 septembrie, ora 09:00 – 27…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis coduri galben și portocaliu de ploi, vijelii și racire accentuata in toata țara, pana duminica dimineața. Meteorologii anunța ca de vineri, de la ora 23.00 pana duminica la ora 6.00, aproape toata țara este sub cod portocaliu de ploi, vijelii și grindina.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi o avertizare Cod portocaliu de ploi si vant puternic in zone din 30 de judete, respectiv un Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata ce vizeaza 17 judete, pana duminica dimineata. Conform prognozei de specialitate, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, mai multe avertizari de Cod galben si Cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar, ce afecteaza cea mai mare parte a tarii, pana luni dimineata In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local in…