Vine iarna! Un val de aer polar va cuprinde România Vremea se strica in toata țara, meteorologii avertizand ca un nou val de aer polar va pune stapanire pe Romania. Conform ANM, in saptamana 28 noiembrie – 5 decembrie valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica negativa ușor […] The post Vine iarna! Un val de aer polar va cuprinde Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

