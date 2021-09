Vine iarna: românii riscă să rămână fără gaze Daca vor fi mai mult de doua saptamani de vreme geroasa, circa 40% dintre consumatorii de gaze din Romania, inclusiv scoli si gradinite, risca sa ramana fara gaze la iarna, avertizeaza Asociatia Energia Inteligenta. “In conditiile unor temperaturi scazute pentru o perioada mai mare de 14 zile, iarna 2021/2022 poate sa aduca raționalizarea gazelor naturale […] The post Vine iarna: romanii risca sa ramana fara gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Circa 40% dintre consumatorii de gaze din Romania, inclusiv scoli si gradinite, risca sa ramana fara gaze la iarna, daca vor fi mai mult de doua saptamani de vreme geroasa, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, marti, AGERPRES. "Iarna 2021/2022 poate sa aduca…

- Agenda publica este acoperita de panica facturilor mari la gaze naturale. Exista însa vești și mai îngrijoratoare pentu perioada urmatoare și care fac referire la asigurarea efectiva a gazelor naturale în sezonul rece, scrie Dumitru Chisalița pe blogul Asociației Energia Inteligenta.…

