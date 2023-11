Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție telefonica la Antena 3 CNN, Iris Raducanu, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a oferit informații despre schimbarile meteorologice majore care urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, inclusiv șansele de a vede

- Anunț de ultima ora din partea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor scadea drastic in weekend-ul 17-19 noiembrie 2023. Se anunța precipitații ce vor lua forma fulgilor de zapada. In regiunile montane, stratul de zapada deja s-a depus. Cu ce fenomene ne vom confrunta. Lapovița,…

- Oana Paduraru, meteorolog ANM, a spus la DC News, cand va ninge in Romania. „Nu este exclus sa avem precipitații sub forma de ninsoare la inceputul lunii noiembrie și chiar la sfarșitul lunii octombrie, pentru ca așa cum aminteam mai devreme vor mai fi patrunderi succesive de mase de aer rece, dinspre…

- Schimbare brusca a vremii in Romania! Vremea se va raci puternic in urmatoarele zile.„Vremea s-a incalzit timid inca de ieri, dar aceasta incalzire va continua atat astazi, dar mai ales in zilele urmatoare, pana duminica pentru jumatatea de sud a teritoriului. O masa de aer cald se deplaseaza catre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța variații semnificative de temperatura in weekendul 7-8 octombrie 2023. Cum va fi vremea in urmatoarele ore și care sunt zonele in care precipitațiile vor lua forma ninsorilor. Meteorologii au emis și un cod galben de intensificari ale vantului. Se…

- Iarna se apropie cu pași repezi iar meteorologii au anunțat deja cand vor cadea primii fulgi de zapada. Se pare ca in luna noiembrie vom avea parte de primele semne de iarna. Așadar, potrivit meteorologilor Accuweather, care au actualizat prognoza meteo, primii fulgi de nea vor cadea in București luna…

- A sosit luna octombrie, dar vremea ramane calda, amintindu-ne de sezonul estival. Cu toate acestea, pe masura ce trec zilele, conștientizam ca se apropie iarna și ca primii fulgi de zapada nu vor intarzia sa cada.Meteorologii de la AccuWeather spun ca in Capitala va ninge mai devreme decat in alți…

- Se face frig in Romania! Temperaturile scad simțitor de pe o zi pe alta, iar toamna iși intra in drepturi. La aceasta ora, cerul este variabil in vestul si nord-vestul tarii si mai mult noros in restul teritoriului. Se semnaleaza averse, pe arii restranse, in Oltenia, Muntenia, sudul Transilvaniei,…