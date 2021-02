Vine IARNA din nou! Când încep ninsorile și viscolul Specialiștii din cadrul Administrației Națioale de Meteorologie (ANM) anunța ca joi și vineri vremea va fi deosebit de calda, dar, incepand de sambata, temperaturile vor incepe sa scada. La munte se anunța lapovița și ninsoare, in timp ce in restul țarii se va semnala ceața și burnița, informeaza Antena3. Sambata, vremea se va raci semnificativ, cu ploi pe suprafețe extinse, in nord-estul țarii. In restul teritoriului, valorile de temperatura vor scadea fața de intervalul anterior, dar se vor situa in continuare peste normele specifice perioadei, cerul va fi innorat temporar și se vor semnala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

