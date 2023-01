Meteorologii de la ANM estimeaza ca vremea va fi, in urmatoarele patru saptamani, mai apropiata cu cea de iarna. Temperaturile vor scadea. Vremea in saptamana 23.01.2023 – 30.01.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de sud-vest a tarii, iar in rest cantitatile de precipitatii vor fi in general deficitare, mai ales in regiunile nord-vestice. Vremea in saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023 Temperatura medie a aerului va avea valori in general apropiate de cele…