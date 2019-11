Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de ski bate la usa. Iarna e aproape, iar muntii deja isi scalda crestele lor semete in fulgi de nea prietenosi care se intind pe piscurile inghetate. Partiile incep sa se deschida, iar copii sunt deja nerabdatori sa vada destinatia de anul acesta pentru tabara de ski. A decide unde sa schiezi…

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Poliția Romana a prezentat un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa…

- Politia Romana anunta ca "a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii". Soferii care circula pe drumuri cu zapada, gheata sau polei trebuie sa aiba montate la masina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, soferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei.…

- In contextul in care iarna si-a facut deja simtita prezenta in unele parti ale tarii, soferii sunt obligati sa treaca la anvelopele de iarna, altfel pot risca amenzi de pana la 2.900 de lei.

- Autoritațile din Blaj se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Primaria va investi anul acesta peste 800.000 de lei pentru achiziția de noi elemente de iluminat festiv și pentru montarea respectiv demontarea celor existente. Printre elementele decorative noi se numara doi brazi de Craciun, din metal,…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat Planul operativ de interventie in timpul iernii pe drumurile județene, pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020. Astfel, forul administrativ județean a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sezonul de toamna 2019 a inceput astazi și la nivel astronomic, odata cu echinocțiul, care oficial se inregistreaza luni, 23 septembrie, la ora 10:50. Incepand din acest moment, ziua (orele de lumina) se micșoreaza in emisfera nordica, iar noaptea incepe sa creasca, urmand ca durata de intuneric sa…

- Importurile de gaze din Rusia prin Ucraina ar putea fi intrerupte in aceasta iarna, iar autoritatile statului sunt constiente de acest lucru, insa consumatorii casnici din Romania nu vor fi afectati, au declarat, vineri, reprezentantii Federatiei Patronale de Petrol si Gaze din Romania (FPPG), intr-o…