Vine „iarna criptomonedelor"! Se pare ca au apus zilele de glorie in care investitorii și speculanții pieței se lansau plini de incredere in tranzacționari cu monede digitale. Bitcoin a scazut luni sub 33.000 de dolari, cel mai coborat nivel din iulie. De atunci, a fost recuperat peste pragul de 36.000 de dolari, dar este inca in scadere cu […]

