Vine iarna! 18 județe, sub cod galben de ninsori Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare meteo Cod galben de ninsori moderate cantitativ pentru 18 judete din nordul Moldovei, Transilvania si nordul Munteniei si Olteniei, care va intra in vigoare luni dimineata, la ora 5:00. Potrivit ANM, in intervalul 21 noiembrie, ora 5:00 – 21 noiembrie, ora 18:00, local, la altitudini in general de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali, precum si in Carpatii Orientali si in jumatatea nordica a Moldovei, va ninge moderat cantitativ si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri in jurul a 10 centimetri. In zona deluroasa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata un avertisment de Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei. Atenționarea meteo va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00. Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul…

- Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) a emis sambata o atentionare cod galben de ninsori in 11 judete din zona Moldovei si a Munteniei, care va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10.00. In Capitala, de sambata seara pana luni seara, temperaturile maxime…

- Meteorologii au emis sambata o atentionare Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei, care va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00.Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului,…

- Contractele semnate vizeaza: modernizare drumuri de interes local in localitatea Armeni din comuna Loamnes (jud. Sibiu) – 10.500.000 lei; modernizare drumuri de interes local in comuna Bezdead (jud. Dambovita) – 8.391.211,85 lei; modernizare infrastructura rutiera in localitatea Limanu (jud. Constanta)…

- Centrul Militar Zonal Iasi, prin Biroul Informare-Recrutare, structura specializata in domeniu a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara, aduce la cunostinta celor interesati ca au inceput inscrierile pentru posturile…

- Precipitațiile din ultima luna și gestionarea eficienta a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosința complexa) administrate de Administrația Naționala „Apele Romane”, respectiv Hidroelectrica, au contribuit la creșterea coeficientului de umplere ajungand astazi la…

- ANM a emis, luni, un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe care este valabil pana marți dimineața. Asta in timp ce sudul țarii este sub cod galben de canicula.Un cod galben de furtuni intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana maine dimineața la ora 10:00.In intervalul menționat…

- “Ministerul Dezvoltarii vine in sprijinul institutiilor culturale de spectacole care nu primesc finantare din Bugetul national. Astfel, aceste institutii pot acoperi cheltuielile legate de asigurarea functionarii si pot derula investitii”, a declarat ministrul Dezvoltarii. Suma reprezinta 2% din impozitul…