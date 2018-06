Vine Ghita, pleaca Ponta

PNL fierbe la foc mic

Liberalii dornici sa scape de Ludovic Orban au profitat de plecarea senatorului Ion Popa la ALDE pentru a darui si ei masa PNL-ului cu o bomba: ”demisioneaza Ilie Bolojan!”. Chiar daca acesta a dezmintit imediat, balta liberala continua sa fiarba. Ales cu un an in urma presedinte al PNL, Ludovic Orban nu a reusit nici […] PNL fierbe la foc mic is a post from:… [citeste mai departe]