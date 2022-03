Vine gerul peste UCRAINA

Cinci romane de debut au fost selectate pe lista lungă a Womens Prize for Fiction 2022

Cinci romane de debut au fost selectate marţi pe lista lungă a Women's Prize for Fiction 2022, printre care ''Build Your House Around My Body'', de Violet Kupersmith, supranumit ''minunat şi contradictoriu'' de The Guardian, şi… [citeste mai departe]