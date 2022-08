Vine frigul în România! ANM a anunțat ce ne așteaptă la sfârșitul acestei săptămâni. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius Vremea se schimba radical! Temperaturile scad cu 10 grade si exista pericolul viiturilor, din cauza precipitațiilor, care vor continua sa cada și in zilele urmatoare. Vremea va ramane inchisa pana spre finalul acestei saptamani in majoritatea zonelor din țara. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin ploi torențiale, vijelii și caderi de grindina. […] The post Vine frigul in Romania! ANM a anunțat ce ne așteapta la sfarșitul acestei saptamani. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

