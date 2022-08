Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul unei crize economice in Romania, spune, ca raspuns la o intrebare, ministrul Finantelor. Nu traim intr-o oaza feriți de riscurile apariției unor elemente recesioniste, adauga Caciu, caruia insa i-ar placea ca analiștii economici sa fie puțin mai cumpatați, fara „scene apocaliptice”. In…

- Cat costa un mic cu muștar la restaurantul „Cocoșatu” din București? Romania, ca mai toata Europa, se afla intr-o criza economica fara precedent. Pe langa explozia prețurilor la servicii și utilitați, criza economica a ridicat prețurile și in restaurante. In 2022 restaurantele incearca sa supraviețuiasca…

- Mai multe orașe chinezești adopta noi restricții COVID, de la intreruperea activitații comerciale la inchidere, pentru a ține in frau noile infecții. Shanghai se pregatește pentru o noua campanie de testare in masa dupa ce a detectat subvarianta BA.5 Omicron. In timp ce China iși menține politica…

- Sa ne amintim ca, in anii de dinaintea pandemiei, Romania a avut un puternic parcurs prociclic, cu politici bazate pe consum și deficite bugetare, a declarat președintele Klaus Iohannis, la un eveniment organizat de ASE.

- Avem nevoie de competențe financiare și antreprenoriale competitive, de școli de afaceri puternice și de știința economica veritabila, a declarat Klaus Iohannis la „Forumul Educației Financiare” care a inceput azi.

- Florin Citu si-a exprimat, marti, ingrijorarea fata de "lipsa unei strategii clare" a Guvernului pentru perioada urmatoare, pentru a contracara "ceea ce pare ca urmeaza, o criza economica majora. Presedintele Senatului a precizat ca in opinia sa introducerea de taxe ar fi singura varianta viabila, daca…