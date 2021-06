Vine canicula peste România! Se anunță temperaturi de 40 de grade Celsius Dupa multe zile de ploi abundente, meteorologii anunța ca in Romania va veni primul val de canicula din vara lui 2021. In zilele urmatoare temperaturile ajung la 40 de grade Celsius și vor fi greu de suportat, avertizeaza meteorologii. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii. Luni, in sud și est va continua sa ploua torențial, vor fi descarcari electrice, grindina și vant, a declarat, luni dimineața, la Digi24 meteorologul Alina Șerban. Schimbarea de temperatura va fi influențata de o masa de aer cald,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

