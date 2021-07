Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul la bazin sau la plaja se amana. Meteorologii anunța ploi in nordul și centrul țarii. Astfel, averse cu descarcari electrice se așteapta la Briceni, Edineț, Soroca și Balți, iar la Ungheni, Calarași, Orhei, Dubasari și Chișinau vor cadea ploi slabe. Maximele zilei vor oscila intre +26 și +28…

- Meteorologii au emis pentru astazi o avertizare cod galben de canicula. Astfel, dupa orele amiezii, pe arii extinse, temperatura maxima va depasi 33 de grade Celsius. Miercuri se anunța ploi insotite de descarcari electrice in mai multe raioane din tara.

- Meteorologii au anunțat Cod Galben de canicula. Atenționarea va fi valabila maine, 30 iunie, pe intreg teritoriul țarii. Astfel, in perioada menționata, dupa orele amiezii, pe arii extinse emperaturile vor ajunge pana la 33 de grade Celsius.

- Meteorologii au emis primul cod rosu de canicula din aceasta vara, care va afecta mai multe judete din vestul tarii in urmatoarele doua zile. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius.

- Romania se afla sub valuri de canicula. Meteorologii avertizeaza asupra inregistrarii unor temperaturi de sauna. La umbra, se vor semnala 39 de grade Celsius, potrivit ANM. In același timp, multe zone din țara sunt afectate de inundații, in urma inregistrarii cantitaților de apa semnificative. Codul…

- Meteorologii au transmis, marți, primele coduri de canicula din aceasta vara. In urmatoarele zile temperaturile vor ajunge pana la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi in creștere.

- Zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania, spun meteorologii. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Temperaturile vor fi in creștere treptat și vor ajunge la pragul caniculei. Chiar il vor depași. Vor fi maxime de 35 de grade și, uneori, chiar mai mult, la inceput…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații, și maxime care vor oscila intre +17 și +22 grade Celsius. Incepand cu ziua de maine, vor cadea ploi slabe in centrul și regiunea de sud a țarii, iar de miercuri, și la nord. Precipitațiile vor dura pana sambata.