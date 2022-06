Vine CANICULA în România. Prognoza meteo ANM pentru luna iunie Dupa zile intregi de ploi abundente, vara iși intra in sfarșit in drepturi in Romania. Prognoza meteo ANM pentru luna iunie arata un val de canicula in urmatoarele zile. Potrivit ANM, in perioada 10 iunie-20 iulie temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat normalul acestei perioade. Vine CANICULA in Romania. Prognoza meteo ANM pentru luna iunie Totodata, in prognoza meteo ANM publicata pentru urmatoarele patru saptamani, meteorologii anunța ca vremea incepe sa se incalzeasca de abia spre finalul lunii iunie. Astfel, in saptamana 13 – 20 iunie, valorile termice vor fi apropiate de cele normale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

