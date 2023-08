Vine armamentul greu! Aprobare oficială pentru trimiterea primului lot de tancuri Abrams în Ucraina Primul lot de tancuri Abrams pe care SUA il furnizeaza Ucrainei a primit aprobarea pentru expediere in acest weekend, iar tancurile sunt pe cale sa ajunga in Ucraina pana la inceputul toamnei, a declarat luni seful de achizitii al armatei, Doug Bush, anunța CNN, citat de news.ro. "Sunt gata", a declarat Bush reporterilor in cadrul unui briefing de presa. "Acum trebuie sa ajunga in Europa si apoi in Ucraina, impreuna cu toate lucrurile care le insotesc: munitie, piese de schimb, echipamente de combustibil, instalatii de reparatii. Dupa cum stiti, nu este vorba doar de tancuri, ci de intregul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

