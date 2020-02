Stiri pe aceeasi tema

- Celebra clarvazatoare susține ca urmeaza sa se produca un seism mult mai mare decat acesta, care va avea consecințe devastatoare. Insa, Maria Ghiorghiu nu a menționat cand și unde se va produce seismul, ci doar ca se vor intampla lucruri negative, in urma acestuia si ca va avea loc langa…

- Maria Ghiorghiu susține pe blogul personal ca este posibil ca in Romania sa urmeze cateva zile de doliu național. Maria Ghiorghiu, previziune cutremuratoare pentru 2020. Urmeaza un dezastru "O lumina alba și stralucitoare m-a trezit și astfel am in fața ochilor inchiși, chiar langa…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, nu pare sa fi fost convins de conducerea PSD sa se intoarca in partid. Acesta a declarat, miercuri, la Digi24 ca ar putea candida pentru un nou mandat de primar, dar ca independent.Robert Negoita spune ca "probabilitatea foarte mare e sa candideze ca independent"."Este…

- Maria Ghiorghiu a postat o noua previziune cutremuratoare pe blogul personal: "Dragii mei, am mai scris și altadata ca va incepe prigoana creștinilor, chiar și la noi in Romania", scrie stirilekanald.ro. Maria Ghiorghiu. "In aceasta noapte,in timp ce scriam la articolul anterior, vad in fata…

- Aproape 36 de kilograme de heroina au fost confiscate la punctul de trecere a frontierei de pe podul Ruse-Giurgiu. Vamesii bulgari au confiscat aproape 36 kg de heroina la punctul de trecere a frontierei de pe podul Ruse-Giurgiu, la granita cu Romania, au anuntat joi autoritatile bulgare, potrivit Xinhua.…

- Maria Gheorghiu a publicat recent pe blogul personal o predicție prin care anunța o adevarata catastrofa. Vestea soc a zilei! Tragedie uriasa: "Vor fi 28.109 de morti" "Brusc, vad cum in interiorul cladirii cu pereți din sticla, are loc o explozie uriașa cu flacari albe ca de neon,sau…

- „In zori de zi, ma trezește o lumina alba și stralucitoare, ce-mi arata inspre Nord, Nord-Vest un cer negru ca de furtuna. Mai inspre Sud, cerul era senin de ziua, iar inspre Nord, Nord -Vest, era negru și inspaimantator. Citeste si Maria Ghiorghiu, profetie teribila despre Romania: Vine marele…

- Maria Ghiorghiu a revenit pe blogul ei cu o noua profeție, de aceasta data fiind vorba despre conturile de Facebook. Maria Ghiorghiu a facut o premonitie groaznica. "Va fi epidemie. Aceasta boala secera vieti" "In aceasta dimineața, in zori, ma trezește un glas care spune așa: Conturile…