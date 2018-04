Stiri pe aceeasi tema

Veste buna pentru fanii echipei Potaissa Turda, și nu numai. Partida din manșa tur a semifinalelor Cupei Challenge, dintre Vestmannaeyjar IBV și Potaissa Turda va fi transmisa live online.

Potaissa Turda se afla intr-o saptamana de forta, atat din punct de vedere al participarii in competitiile sportive, cat si al deplasarilor. Dupa calificarea la Calarasi in semifinalele Ligii Nationale, miercuri seara, ardelenii au plecat direct in Islanda, via Spania, pentru mansa tur cu IBV Vestmannaeyjar…

Potaissa, care câstigase primul meci, pe teren propriu, cu 27-24, a câstigat seria cu 2-0, play-off-ul având loc dupa sistemul cel mai bun din trei meciuri. Turdenii vor juca sâmbata meciul din prima mansa a semifinalelor Cupei Challenge, în deplasare cu islandezii…

AHC Potaissa Turda s-a calificat in semifinalele Ligii Nationale de handbal masculin, miercuri, dupa ce a invins in deplasare formatia AHC Dunarea Calarasi cu scorul de 26-25 (13-15), in primul tur din faza play-off. Potaissa, care castigase primul meci, pe teren propriu, cu 27-24, a castigat…

Dinamo Bucuresti a terminat in forta sezonul regulat al Ligii Nationale de handbal masculin, cu o victorie la 16 goluri diferenta in fata echipei Potaissa Turda, scor 44-28. Campionii en-titre au profitat de faptul ca adversarul a venit la Bucuresti doar cu cinci jucatori din echipa de baza, cu…

Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen, in sferturile Cupei Challenge, conform tragerii la sorți care a avut loc in urma cu puține momente. Turdenii au ajuns in aceasta faza a competiției dupa ce a eliminat KH Trepca (Kosovo) și HC Vise (Belgia).

- AHC Potaissa Turda va intalni echipa norvegiana Fyllingen Bergen in sferturile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, conform tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Turdenii vor juca primul meci pe teren propriu, pe 24 sau 25 martie, mansa secunda fiind programata in Norvegia, o saptamana…