Vindecarea lunaticului Evanghelia acestei Duminici ne povesteste cum un om din multime s a apropiat de Iisus si cazandu I in genunchi L a rugat sa i vindece copilul care era bolnav:,,Doamne, miluieste pe fiul meu ca este lunatic si patimeste rau, caci adesea cade in foc si adesea in apa".Nu mai stia incotro sa apuce. Era parinte si trebuia sa incerce totul. Auzise de Mesia. Era disperat si lacrimile nu mai conteneau, nu mai era liniste in casa lui. Strigatul catre Domnul era ultima lui nadejde, fiindca nici uceni ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

