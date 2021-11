Vindeau țigări de contrabandă în magazine! In ziua de 03 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Costești, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de ,,colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal […] Articolul Vindeau țigari de contrabanda in magazine! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

