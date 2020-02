Europarlamentarul Vincze Lorant a fost numit raportor permanent din partea Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European in negocierile privind noul cadru de colaborare Uniunea Europeana - Regatul Unit. "Am fost propus din partea grupului PPE din Comisia LIBE, deoarece acest dosar revine grupului nostru politic si am fost rugat de catre coordonatorul grupului sa preiau acest dosar datorita cunostintelor de limba engleza si capacitatilor mele de a negocia. Practic, voi fi un raportor permanent pana la finalizarea negocierilor. Rolul meu va fi de a…