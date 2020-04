Vin ZILE NEGRE pentru H&M - Se aşteaptă la pierderi trimestriale, în urma închiderii magazinelor pe fondul pandemiei Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 46% a vanzarilor in martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), si a avertizat ca se asteapta la pierderi in acest trimestru, transmit Bloomberg si Reuters, citate de Agerpres. Epidemia a fortat H&M sa inchida temporar majoritatea magazinelor, sa faca concedieri masive si sa renunte la plata dividendelor, pentru prima data de la listarea companiei suedeze, in 1974.



