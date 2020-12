Vin zile grele pentru retailerul FashionUP! Black Friday, ultimul tren? FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri locali online de moda, cu operațiuni in patru țari, a intrat in insolvența, la propria cerere, releva date analizate de Profit.ro. La finele anului trecut, datoriile companiei depașeau 17 milioane de lei. La inceputul lunii noiembrie, Robert Berza, șeful FashionDays, cel mai mare jucator online de moda, atenționa ca, pentru mai mulți retaileri, Black Friday este ultimul tren al existenței. Ce se intampla cu slujbele de Craciun. Anunțul premierului Orban despre condițiile speciale FashionUP și-a inceput activitatea in iunie 2009, cu circa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a avut in primul semestru al anului un profit net de 4,1 milioane lei, de aproape 12 ori mai mic fata de cel raportat in perioada similara a anului trecut, de 48,8 milioane lei, potrivit news.ro. Veniturile operationale…

- Noua cetateni din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II și I ascunsi in doua automarfare incarcate cu seminte de floarea soarelui, respectiv saci cu orez. Tinerii, solicitanti de azil in Romania, au incercat sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…

- Romania avea mai mult de 409.000 de elevi in invatamantul profesional in 2018, fiind pe locul 10 in randul tarilor membre ale UE din acest punct de vedere, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistica, anunța MEDIAFAX.Proportia elevilor romani din invatamantul profesional…

- ​În doar 4 ani, s-a triplat numarul gospodariilor din România care dețin cel puțin un televizor HD sau recepționeaza posturi TV în format HD, arata un studiu realizat de SES, operator internațional de sateliți. La finalul anului 2019 numarul gospodariilor HD din România era de…

- Takeda va extinde parteneriatul sau actual cu MedUniverse pentru a acoperi toate cele 14 țari din Europa de Est in care Takeda desfașoara operațiuni. Compania bio-farmaceutica Takeda a anunțat ca iși va extinde actualul parteneriat cu MedUniverse AB. Dupa colaborarea de succes dintre Takeda Croația…

- Turismul este probabil cel mai puternic afectat sector de pandemia de coronavirus. De frica coronavirusului, anul acesta majoritatea romanilor au ales sa-și petreaca concediul in țara. Platforma financiara Revolut arata ca numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate in aceasta vara…

- In aceasta vara, numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019. Platforma Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta. Revolut a analizat pe…